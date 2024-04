Dinsdag kans op hagel en zon

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

We laten het zonnige, warme weekend nu echt achter ons. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht Groningen deze week wisselvallig weer met hagel, regen, zon en temperaturen rond de 11 graden.

Dinsdag valt er een enkele bui of buitje, mogelijk met hagel. Verder is er nu en dan zon en wordt het 10 graden bij een zwakke tot matig toenemende noordelijke wind, wkracht 2 tot 4. In de nacht koelt het af tot 4 graden en in de nanacht valt er regen.

Woensdag is het rustig en bewolkt weer en vallen er geregeld buien. Het wordt 10 graden bij een zwakke noordwestenwind, kracht 2. Donderdag valt er in de ochtend nog een bui. Daarna blijft het droog en is de zon geregeld terug bij 12 graden als maximumtemperatuur. Vrijdag volgen enkele buien, vooral in het eerste deel van de dag. Later klaart het wat op en het wordt 11 of 12 graden.

Tijdens het weekend is het wat vaker droog, schijnt de zon af en toe, maar een ‘droogweergarantie’ gaat nog wat te ver. Misschien dat het Britse hogedrukgebied nog wat in kracht toeneemt en het uiteindelijk toch op een droog weekend uitdraait. Morgen meer daarover!