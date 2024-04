Dinsdag bewolkt met ’s avonds regen, Koningsdag vooralsnog droog

Foto: Joris van Tweel

Deze week begint koud met temperaturen rond de 10 graden. Volgens OOG Weerman Johan Kamphuis bereikt de temperatuur donderdag een dieptepunt, waarna het richting het weekeinde steeds warmer wordt.

Dinsdag zijn er eerst opklaringen en neemt de bewolking langzaam aan toe. In de middag raakt het uiteindelijk geheel bewolkt en in de avond volg regen. Het wordt 10 graden bij een zwakke of matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3. In de nacht daalt de temperatuur naar 3 graden en valt er af en toe regen.

Woensdagochtend is het bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het droog en klaart het op. Het wordt 9 graden bij een matige noordwestenwind, kracht 3. In de nacht minima rond het vriespunt.

Donderdag is het bewolkt en zijn er perioden met regen. Het wordt 8 graden bij een matige zuidwestenwind, kracht 4. Vrijdag verloopt een stuk droger en met af en toe en bui bij rustige condities wordt het 11 graden.

Koningsdag ziet er vooralsnog vriendelijk uit. Met een naar zuidoost draaiende wind wordt een stuk zachtere lucht aangevoerd, het wordt 16 tot 18 graden. Ook de nacht van Koningsdag verloopt minder koud dan eerder deze week, met een minimumtemperatuur rond 6 of 7 graden. Wel is er dan kans op wat regen. Overdag zijn er perioden met zon. Het is niet stralend, want er trekken ook wolkenvelden over en in de loop van de dag is er een kleine kans op een verspreide bui.

Zondag zijn de veranderingen niet al te groot. Het wordt een graad of 17. Er is af toe zon met kans op een lokale bui. Al met al wordt de kans op een einde van de kille en koude noordelijke stroming vanaf Koningsdag een stuk groter en wordt er plaats gemaakt voor een beduidend mildere zuidelijke circulatie.