Deuren Provinciehuis zaterdag geopend voor gesprek over Nij Begun

Foto: Provincie Groningen

De deuren van het Provinciehuis zullen zaterdag geopend zijn voor geïnteresseerden om in gesprek te gaan over Nij Begun. Nij Begun is de reactie van het kabinet op de parlementaire enquête naar de gevolgen van de aardgaswinning in onze provincie.

“Een jaar na de presentatie van Nij Begun nodigen we als provincie, samen met de Groningse gemeenten en de gemeenten in Noord-Drenthe en de Waterschappen mensen uit voor een inloopbijeenkomst om in gesprek te gaan hierover”, laat provincie Groningen weten. “We gaan een tussenstand geven over de plannen voor het heden en de toekomst. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere het herstel (schade/versterken), de sociale en economische ontwikkeling van Groningen en Noord-Drenthe en verduurzaming. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de Staat van Groningen: een monitor die laat zien hoe het ervoor staat met de ontwikkelingen in Groningen en Noord-Drenthe.”

Tijdens de bijeenkomst is het ook mogelijk dat bezoekers hun ideeën en wensen neerleggen en hierover in gesprek gaan met bestuurders van provincie en gemeenten. De inloopbijeenkomst begint om 10.30 uur en duurt tot 13.30 uur. “Mensen kunnen het provinciehuis binnenlopen. Koffie, thee en koek staan klaar.”