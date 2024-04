Deuren glastuinbouwsector geopend tijdens ‘Kom in de Kas’: “Exotische en inheemse orchideeën”

Dit weekend vindt het evenement ‘Kom in de Kas’ plaats. In Haren zijn zondag de deuren geopend van Reinhart Orchideeën.

Reinhart Orchideeën aan de Westerveen in Haren kweekt verschillende soorten orchideeën. Naast inheemse orchideeën zijn er exotische soorten te vinden. “Wereldwijd zijn er zo’n 30.000 soorten bekend”, liet Frans Reinhart eerder aan OOG Tv weten. “De exotische soorten die wij hier hebben komen onder andere voor in Azië en Zuid- en Midden-Amerika.” Daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd in kamerplanten. Het bedrijf wil onder andere aan het publiek laten zien welke stappen het heeft gezet op het gebied van techniek en innovaties bij de teelt van gewassen, maar ook in het omgaan met energie, water, meststoffen en gewasbescherming.

Kom in de Kas wordt voor de 46ste keer gehouden en dit jaar doen er 113 bedrijven mee. In de gemeente Groningen neemt alleen Reinhart Orchideeën deel. Zondag is men geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie vind je op deze website.

Dertien jaar geleden zond OOG Tv het programma Ogentroost en Liefdegras uit. In één van de uitzendingen bracht presentator Gert Jan Huiskes een bezoek aan Reinhart Orchideeën: