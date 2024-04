Derde Odensehuis in Groningen vanaf nu open

foto: Wouter Holsappel

Het derde Odensehuis in de stad is sinds deze woensdag open. De ontmoetingsplek in de Amkemakoepel in Beijum is bedoeld voor mensen met een haperend brein.

Een Odensehuis is een inloophuis voor mensen met dementie en andere mensen met problemen van het denkvermogen. Dit derde huis is tot stand gekomen op initiatief van bewoners, en is bestemd voor bewoners (en hun naasten) van Beijum, Lewenborg, Ten Boer en Groningen Oost.

Velen van hen wonen nog thuis, en willen daar ook graag blijven wonen, maar hebben behoefte aan begrip, ondersteuning en ontspanning. Het Odensehuis is gratis toegankelijk; er is geen diagnose nodig van de huisarts. De locatie in Beijum is op woensdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur geopend.

De officiële opening van het Odensehuis wordt op donderdag 11 april verzorgd door wethouder Inge Jongman.