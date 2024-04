Demonstratie Extinction Rebellion zonder problemen verlopen, geen aanhoudingen

Foto: Rieks Oijnhausen

De demonstratie van Extinction Rebellion op Groningen Airport Eelde is zaterdag zonder problemen verlopen. Dat laat de gemeente Tynaarlo, waar Eelde onder valt, weten.

De actie begon aan het einde van de ochtend. Aanvankelijk werd er gedemonstreerd bij de entree van het luchthavengebouw. Demonstranten hadden spandoeken bij zich en maakten lawaai door middel van muziekinstrumenten. Extinction Rebellion wil dat het vliegveld de deuren sluit. Men vindt dat het geld niet langer in de luchtvaart moet worden gestoken maar in duurzamere opties als de Lelylijn. “Wij zijn tegen het pompen van gemeenschapsgeld in het verergeren van de klimaatcrisis en fossiele subsidies”, aldus de groep.

Bij de demonstratie waren ongeveer vijftig actievoerders aanwezig. Een deel daarvan bezette in het begin van de middag een rotonde nabij het vliegveld. Verkeer moest hierdoor omrijden via de veilinghallen. Rond 15.00 uur was de actie voorbij. De gemeente laat weten dat er volgens hun inschattingen ongeveer zeventig demonstranten aanwezig waren. Vanwege de aangekondigde demonstratie was er een noodverordening van kracht. Deze verordening had als doel dat de Burgemeester J.G. Legroweg ten alle tijde bereikbaar zou moeten zijn voor hulpdiensten en ook zouden medische vluchten vanaf het vliegveld niet in gevaar mogen komen. Hier is aan voldaan. De politie hoefde bij de actie niet in te grijpen en er is niemand aangehouden.