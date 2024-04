Deelnemers strijden om de felbegeerde Kunstbende Awards in De Oosterpoort

Foto: Mariska de Groot

Deelnemers hebben dinsdag in De Oosterpoort gestreden om de Kunstbende Awards. Het ging om een voorronde waarbij de eersteprijswinnaars zich geplaatst hebben voor de finale die in juni in Amsterdam wordt gehouden.

“Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 19 jaar streden vandaag in de categorieën Dans, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater om de awards”, laat de organisatie weten. “De kunsten werden beoordeeld door een vakkundige jury die uit Sara Jenneh, Floris van Luijtelaar en Esmé van den Boom bestond. De deelnemers die een eerste prijs wonnen gaan door naar de finale van de Kunstbende Young Creators Festival dat op 29 juni in de Melkweg in Amsterdam wordt gehouden.”

De Kunstbende is het platform voor tieners. In deze online en offline community wordt iedere jongere gestimuleerd, aan de hand van professionele begeleiding, om het maximale er uit te halen. Kunstbende wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, Fonds voor Cultuurparticipatie, ArtEZ University of the Arts en diverse andere sponsors en partners. Veel artiesten hebben hun eerste stappen gezet bij Kunstbende, zoals Nielson, Kalvijn en Martin Garrix.

Een overzicht van de winnaars:

DANS

1e prijs Dans: Aaliyahrihanna (18, Hoogezand)

EXPO

1e prijs Expo: Fuzzfrogs (18)

FASHION

1e prijs Fashion: Its.Leonieke (19)

2e prijs Fashion: K.I.G. (15, Haren)

3e prijs Fashion: Zora de Koning (16, Garnwerd)

FILM

1e prijs Film: Ronja Krüger (18, Groningen)

MUZIEK

1e prijs Muziek: Elena (18, 18, 18, 19, Zuidlaren)

2e prijs Muziek: Noor van der Monde (18, Haren)

3e prijs Muziek: Cristiaan & Lyanne (18, 17, Uithuizermeeden en Kloosterburen)

TAAL

1e prijs Taal: Levi (16, Groningen)

2e prijs Taal: Norah (13, Groningen)

3e prijs Taal: Iris (16, Zuidhorn)