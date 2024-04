De vrijwillige opruimcoach helpt jou deze lente een frisse start te maken

Foto: alperomeresin via Pixabay

De vrijwillige opruimcoach van WerkPro is voor inwoners van de gemeente Groningen die gratis hulp kunnen gebruiken bij het opruimen van hun huis. Daarover kwam Marja Wolthuizen vanochtend vertellen tijdens het radioprogramma De OOG Ochtendshow.

De vrijwillige opruimcoach is bedoeld voor mensen die geen budget hebben om professionele opruimhulp in te schakelen. Het is belangrijk dat kandidaten gemotiveerd zijn en dat ze zelf beslissingen kunnen nemen over de spullen die ze wegdoen. Let wel op, de vrijwillige opruimcoach helpt niet mee met schoonmaken. Als blijkt dat iemand last heeft van verzamelwoede zorgt de organisatie ervoor dat hulpverlening wordt ingeschakeld om passende hulp te vinden.

Als iemand zich aanmeldt, wordt eerst gekeken hoe de situatie is en wat de hulpvraag precies is. Als blijkt dat de vrijwillige opruimcoach iets kan betekenen, zoekt Marja Wolthuizen samen met de bewoner een opruimcoach. De samenwerking met een vrijwillige opruimcoach kan een paar maanden tot meer dan een jaar duren.

Je aanmelden voor een vrijwillige opruimcoach kan via de site van WerkPro of mailen naar opruimcoach@werkpro.nl. Wil je vrijwillige opruimcoach worden? Dan kun je je aanmelden.

