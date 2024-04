De sportbus van de kinderburgemeester was dinsdag in Lewenborg

De kinderburgemeester komt één van zijn verkiezingsbeloften na. Hij ging met de sportbus langs Lewenborg en Hoogkerk zodat kinderen die het minder breed hebben een dag gratis konden sporten.

De kinderen konden BMX rijden, volleyballen, voetballen, boogschieten en er was een ballengooi spel. Sporty de mascotte was ook van de partij. Keuze genoeg, maar voor veel kinderen was de ijskar toch het hoogtepunt van de ochtend.

Sport is een erg belangrijk onderwerp voor de kinderburgemeester. “Sporten is gezond en het maakt je hoofd leeg waardoor je het beter doet op school.” Hij vertelt dat hij erg trots is op wat hij neergezet heeft vandaag.

Jorn is nog tot 1 juli kinderburgemeester. “Hierna ga ik door met veel sporten en gewoon plezier maken met mijn vrienden.”