De komende maanden verrijzen er twee straatkunstwerken in Corpus den Hoorn en Hoornse Meer

Foto via Gemeente Groningen

Aan de Canadalaan en aan de Kaapse Baan verrijzen de komende maanden twee nieuwe straatkunstwerken, op aanwijzen van wijkbewoners.

Het project Street Art Zuid is een samenwerking van VRIJDAG in de Buurt en de gemeente. Via de Stem van Groningen konden bewoners locaties aandragen waarvan zij vonden dat er een kunstwerk kon gaan komen. Hoewel er veel locaties werden aangedragen, gaven slechts twee eigenaren toestemming voor een straatkunstwerk.

Daarom maken Lotte en Jonna van VAAF een kunstwerk op de muur van de gymzaal aan de Canadalaan, met de thema’s natuur en Canada als leidraad. Sebastiaan Baar en Jelle Albers maken een kunstwerk bij watersporthuis Teuntje de Slak, met daarop een beeld van het Hoornse Meer in de zomer.

De komende maanden gaan de kunstenaars aan de slag. In juni volgt de feestelijke opening van de street art-locaties.