‘De jongen die van de wereld hield’ van Tjibbe Veldkamp wint Woutertje Pieterse Prijs 2024

Het boek ‘De jongen die van de wereld hield’ van de Groningse schrijver Tjibbe Veldkamp heeft zaterdag de Woutertje Pieterse Prijs 2024 gewonnen. De prijs werd uitgereikt in het radioprogramma De Taalstaat op NPO Radio 1.

Het ging om een speciale uitzending van het radioprogramma dat live werd uitgezonden vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Veldkamp moet de prijs voor het mooiste kinderboek van het afgelopen jaar delen met Mark Janssen die de illustraties in het boek voor zijn rekening nam. De jury van de prijs spreekt van een magisch boek dat de lezer al bij de eerste zinnen het verhaal intrekt en niet meer loslaat: “Zonder dat er een woord te veel wordt gebruikt, komen de kleurrijke personages en locaties moeiteloos tot leven. Een klassieker in spé die ongetwijfeld nog veel generaties een onvergetelijke leeservaring zal bezorgen”, aldus juryvoorzitter Rik van de Westelaken.

‘De jongen die van de wereld hield’

In het boek schrijft Veldkamp over een ‘mogelijk kind’. Op het moment dat zijn ouders elkaar ontmoeten in een oude Oost-Europese stad, springt er een vonk over en komt hij als geest tot leven. Er bestaan ontelbaar veel mogelijke kinderen en de meeste zullen nooit het levenslicht zien, maar met Adem is iets bijzonders. Als zijn ouders na hun eerste ontmoeting het contact dreigen te verliezen krijgt Adem een voorschot op het leven. Hij heeft kort de tijd om zijn ouders weer bij elkaar te brengen en zo zijn eigen leven veilig te stellen.

Woutertje Pieterse Prijs

De Woutertje Pieterse Prijs is een literatuurprijs, die jaarlijks wordt toegekend aan het beste oorspronkelijk Nederlandstalige jeugd- of kinderboek dat het voorafgaande jaar is verschenen. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 15.000 euro. De prijs is genoemd naar Woutertje Pieterse, een personage uit het werk van Multatuli.

Tjibbe Veldkamp

Veldkamp werd geboren in 1962. Hij studeerde Psychologie en werd wetenschapper. Eind jaren tachtig gaf iemand hem de suggestie om kinderboeken te gaan schrijven. In 1992 verscheen zijn eerste boek: het prentenboek ‘Een ober van niks’. In 2021 was Veldkamp ook genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs, toen met het boek ‘De fantastische vliegwedstrijd’. Het boek ‘De jongen die van de wereld hield’ won eerder al de Nienke van Hichtum-prijs, een tweejaarlijkse literatuurprijs voor kinderboeken.