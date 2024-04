Volop activiteiten in de meivakantie bij De Jonge Onderzoekers: “Zagen, solderen en robots programmeren”

Foto: De Jonge Onderzoekers

De meivakantie is begonnen en dat betekent dat de deuren bij De Jonge Onderzoekers wagenwijd openstaan. Vanaf dinsdag 30 april kunnen kinderen en tieners er terecht voor tal van activiteiten.

“Deze week zijn er verschillende afdelingen geopend”, laat de organisatie weten. “Op alle dagen kan men terecht op de hout-, elektronica-, papier en textiel- en metaalafdeling. Daarnaast is de 3D-afdeling het grootste deel van de week geopend en zijn er activiteiten met mBots, klei en computers. mBots zijn robots die je zelf moet programmeren. Kinderen mogen langs komen, mogen hun eigen plan trekken in wat ze willen gaan bouwen en realiseren, of kunnen één van de vrijwilligers vragen wat ze eventueel kunnen maken.”

De meivakantie bij De Jonge Onderzoekers duurt van dinsdag 30 april tot en met zaterdag 4 mei. Dagelijks is men geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Meedoen kan vanaf 8 jaar. Een dagkaart kost 7 euro. Meer informatie vind je op deze website.