Container tegen gevel gebouw in lichterlaaie, forse rookontwikkeling

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Donderslaan heeft zondagavond brand gewoed in een container met bouwafval. De brand ging gepaard met forse rookontwikkeling. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam even na de klok van 19.00 uur binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “De container staat op een binnenplaats tussen het uitvaartcentrum en de studentenhuisvesting”, beschrijft Ten Cate de situatie. “De container staat tegen de gevel van een gebouw aan en staat in lichterlaaie. Vlammen slaan uit de container en zwarte rook slaat tegen het gebouw aan.”

Brandweerlieden hebben het vuur met één straal hogedruk geblust. Na blussing met water is men overgegaan op schuimblussing. Door de inhoud van de container met schuim in te pakken werd het smeulende vuur gesmoord. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. “In de container ligt bouwafval waaronder laminaat en diverse buizen. Bij de brand is het gebouw ook beschadigd geraakt. De rook sloeg tegen het gebouw waardoor in ieder geval één raam schade heeft opgelopen.” De politie doet onderzoek naar de toedracht.