Oosterlicht organiseert spelweek voor kinderen in Oosterparkwijk: “Jeugd heeft het best wel moeilijk”

Foto: Oosterlicht

In de Oosterparkwijk wordt in de aanstaande meivakantie een spelweek gehouden bedoeld voor kinderen en jongeren uit de buurt. Het gaat om een initiatief van Oosterlicht. Maar hoe is dit idee tot stand gekomen? En wat wil men er mee bereiken? Een gesprek met Iris Bosma van de organisatie.

Hoi Iris! Wat is Oosterlicht precies?

“Oosterlicht is een christelijke sportcommunity. Het is opgericht in 2010, dus we bestaan inmiddels alweer veertien jaar. We hebben een redelijk jong team waarbij we als doel hebben om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te bereiken. En wat heel tof is, is dat ons team voor een deel bestaat uit leden die indertijd als kind hebben meegedaan aan Oosterlicht. Zij zijn met ons opgegroeid en nu trotse teamleden.”

Wat doen jullie zoal?

“Wij bieden op elke vrijdagavond en zondagmiddag sportactiviteiten aan. Afgelopen vrijdag hebben we bijvoorbeeld zaalvoetbal aangeboden in de gymzaal aan het Goudenregenplein. Deze activiteit was bedoeld voor tieners ouder dan 12 jaar. Straks als het weer beter wordt verhuizen we van de gymzaal naar buiten. En vanmiddag hebben we sport- en spelactiviteiten op de Johan Cruijff Court aan de Pioenstraat. Bij deze activiteiten moet je bijvoorbeeld voetballen maar er worden ook spelletjes gedaan met de kleinere bezoekers. De activiteit vanmiddag is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar oud. ”

Eigenlijk kun je zeggen dat jullie dus volop inzetten om jongeren in beweging te krijgen …

“Klopt. En we zien dat het gewaardeerd wordt. Vorige week zondag hadden we dertig jongeren bij de activiteit. We zagen ook nieuwe gezichten. En dat is super leuk. We horen van kinderen hele positieve reacties. Ze kijken er naar uit, en sommige kinderen zijn ook verdrietig als we bijvoorbeeld eens te laat arriveren om het op te starten of als het vanwege de vakantietijd niet door kan gaan. Het heeft impact. En daardoor wordt er onderling door de jongeren over gesproken. Die inktvlek breidt zich langzaam uit.”

Tijdens de pauze van een voetbalwedstrijd is er ruimte voor gesprek en verdieping. Foto: Oosterlicht

Het bijzondere element is dat jullie een christelijke sportcommunity zijn. Waar komt dat christelijke aspect in terug?

“We zijn verbonden aan de Oosterkerk aan de E. Thomassen à Thuessinklaann. We proberen er wat meer van te maken dan alleen sporten. Om een voorbeeld te geven. Als we voetballen dan spelen we twee keer dertig minuten. In de pauze is het dan tijd voor een gesprek. Je kunt dan controleren hoe het met de kinderen gaat. Maar het biedt ook ruimte om over een bepaald onderwerp te praten. Iedere keer hebben we een thema. Vorige week zondag hadden we bijvoorbeeld het onderwerp ‘rust’. We gaan dan met kinderen in gesprek. Waar vind jij je rust? Heb jij rust? Hoe voel je je?”

Ook een behoorlijk actueel thema in onze samenleving die zich steeds verder aan het bewegen is richting 24/7 …

“Klopt. En dat hoor je ook wel terug in de verhalen van kinderen. Dat er heel veel moet. Dat er veel op de agenda staat. En het is goed dat daar over gesproken wordt. We kleden een thema vaak verder aan met een klein toneelstuk om bijvoorbeeld ook een christelijke boodschap mee te kunnen geven. En afhankelijk van het thema wordt er de ene keer in een grote groep gesproken, maar we kiezen er soms ook voor om in kleine groepjes over thema’s te praten.”

En nu gaan jullie vrijwel iets compleets nieuws doen. Is het oneerbiedig als ik het een kampweek noem?

“Nee, helemaal niet. Je kunt het namelijk best wel beschouwen als een kampweek. Van 30 april tot en met 3 mei bieden we allerlei activiteiten aan op het Johan Cruijff Court. We gaan bijvoorbeeld voetballen, maar er zullen ook allemaal spelletjes zijn. Om iedereen tot zijn recht te laten komen hebben we het programma opgesplitst. In de middag van 14.00 tot 16.00 uur zijn kinderen tot 12 jaar oud welkom. In de avond van 19.00 tot 21.00 uur zijn tieners welkom. De kampweek sluiten we af met het grote Oosterlicht-toernooi.”

Wat is jullie doel met betrekking tot deze spelweek?

“We bieden de meiweek niet voor het eerst aan, maar hopen het heel anders aan te pakken deze keer. We hopen nog meer kinderen in de wijk te bereiken, voor heel veel gezinnen in de buurt zal dit iets nieuws zijn. We weten dat er veel animo is voor onze vrijdag- en zondagactiviteiten. De behoefte is er, en we zien ook wat het met kinderen kan doen. Het smeden van nieuwe vriendschappen. Met leeftijdsgenootjes in gesprek raken. In beweging zijn. We hebben niet als doel om jongeren te bekeren tot het christelijke geloof. Maar praten over een actueel thema, het in gesprek gaan. Dat is heel belangrijk en dat werpt zijn vruchten af. De jeugd in deze wijk heeft het niet makkelijk. Jezelf kunnen zijn is een groot goed. Ook voor die kinderen die bijvoorbeeld niet op vakantie kunnen.”

Als kinderen mee willen doen. Waar kunnen zij zich aanmelden?

“Dat is niet nodig. Kinderen zijn gewoon welkom. We staan met een groot team vrijwilligers klaar. We hebben enthousiaste sporters uit het team klaargestoomd om alles in goede banen te leiden. En daarnaast zijn er achter de schermen ook allerlei mensen actief. Tijdens de week wordt er bijvoorbeeld ook eten en drinken geregeld. Mensen die meer informatie willen, die kunnen contact opnemen via onze Facebook-pagina.

Naast de meiweek organiseert Oosterlicht dus ook diverse andere activiteiten. De activiteit vanmiddag begint om 14.00 uur. Op vrijdag begint het om 19.30 uur.