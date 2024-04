Coffeeshophouders mogen zaak niet overdragen tijdens wietproef

Foto: Elsa Olofsson via Wikimedia Commons (CC 2.0 Generic)

Coffeeshophouders in Groningen mogen hun zaak niet onderhands overdragen aan iemand anders tijdens de duur van het experiment met de gesloten coffeeshopketen, beter bekend als de wietproef.

Op 17 juni 2024 start de overgangsfase van het experiment gesloten coffeeshopketen in Groningen. Vanaf dat moment geldt in Stad (en tien andere deelnemende gemeenten) zes weken lang hetzelfde devies: gereguleerd geteelde wiet wordt verkocht naast de ‘gedoogde’ cannabis. Daarna gaat de wietproef echt beginnen (op 16 september) en mogen deelnemende coffeeshophouders alleen nog de gereguleerde cannabis verkopen. Deze fase duurt vier jaar en kan nog eens anderhalf jaar worden verlengd.

‘Gaat niet gebeuren’

De Groningse coffeeshophouders mogen tijdens deze periode niet zelf bepalen om hun zaak onderhands over te dragen aan iemand anders. Dat laat burgemeester Schuiling weten in een brief aan de coffeeshophouders.

Volgens Schuiling zijn, in de voorbereiding van de start van de wietproef in Groningen, verwachtingen gewekt dat coffeeshophouders tijdens de proef hun zaak wel zouden kunnen overdragen. “Ik heb besloten dat dit toch niet gaat gebeuren”, schrijft Schuiling. “Ik kan me voorstellen dat u teleurgesteld bent door mijn besluit.”

Schaars recht

De burgemeester stelt dat een overdracht van een coffeeshop in Groningen, tijdens de duur van de proef, waarschijnlijk geen stand houdt voor de rechter. Omdat er in Groningen een maximum aantal coffeeshops mag zijn en er meer vraag is dan aanbod (meer mensen willen een vergunning dan de veertien die er zijn). is er sprake van zogenaamd ‘schaars recht’. Dat betekent dat iedereen die geïnteresseerd is een gelijke kans moet krijgen om een vergunning te krijgen of om een bestaande vergunning over te nemen.

“Er is een uitzondering mogelijk op de verplichting om mededinging te bieden”, schrijft Schuiling. “Maar dit kan

alleen met een goede uitleg. Een uitleg die juridisch houdbaar is wordt echter niet gezien.Dit betekent dat het mogelijk maken van onderhandse overdracht zeer waarschijnlijk geen stand gaat houden bij de rechter.”