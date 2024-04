Coffeeshop The Happy aan Damsterdiep maand dicht vanwege geweldsincidenten

Foto via Google Maps - Streetview

Coffeeshop The Happy aan het Damsterdiep moet de deuren vier weken dicht houden. Burgemeester Koen Schuiling heeft het pand gesloten tot eind deze maand. Geweldsincidenten zijn daarvoor de aanleiding, aldus DvhN.

Een woordvoerder van de gemeente laat aan het medium weten dat geweldsincidenten van de afgelopen tijd de aanleiding zijn voor de tijdelijke sluiting, vanwege ‘risico’s voor de openbare orde’. De sluiting geldt sinds een week en pas op 30 april mogen de deuren weer open.

Mishandelingen, vechtpartijen en de aanwezigheid van vuurwapens in de shop zouden de afgelopen tijd meermaals aanleiding zijn geweest voor politie-inzet bij het pand. Bij één incident zou zelfs een waarschuwingsschot zijn gelost.

DvhN en Stadsblog Sikkom vragen zich af of The Happy wel zo dicht is als de overdag gesloten rolluiken doen voorkomen. De media concluderen op basis van videobeelden dat vrijdag- en maandagavond activiteit was in en om het pand.