Circus, fascisme en een voorstelling over hamburgers op Noorderzon

Foto: Lucas Kemper

Noorderzon kondigde maandagochtend drie nieuwe voorstellingen uit het internationale programma aan. Ook presenteerde de festivalorganisatie twee samenwerkingen in het &Societyprogramma én een eerste artiest uit het muziekprogramma.

Uit Canada komt het prijswinnende circus People Watching met hun voorstelling Play Dead over de gekte van het bestaan, Tiago Rodrigues stelt bezoekers in Catarina and the Beauty of Killing Fascists bijna onmogelijke vragen over de complexiteit van de mensheid en Heartefact (Frankrijk) moet festivalgangers ‘hongerig’ gaan maken met een bizarre voorstelling: ‘A short history of burgers and other stories’. Verder komt multi-instrumentalist Dylan LeBlanc uit de Verenigde Staten naar Groningen voor een concert in spiegeltent Pollux in augustus.

Ten slotte gaan de Linkse Mannen dit jaar opnieuw talkshows rondom actuele maatschappelijke thema’s houden op het festival. Daarnaast houdt Platform GRAS een lezingenreeks.

De 34e editie van het Noorderzon-festival vindt plaats van 22 augustus t/m 1 september.