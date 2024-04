CDA en Stadspartij willen krakers zo snel mogelijk uit jeugdsynagoge: ‘Pand ligt er, op zijn zachtst gezegd, niet al te netjes bij’

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente moet haast maken met het verwijderen van de krakers uit de voormalige Jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat. De fracties zijn geschrokken van de staat van het pand en van de Palestijnse vlag die in het gebouw te zien is.

‘Pand ligt er niet al te netjes bij’

Volgens het CDA en de Stadspartij 100% voor Groningen gaan er foto’s rond van het de binnenkant van de jeugdsynagoge, waarop te zien is wat de krakers allemaal met het gebouw hebben gedaan. “Je ziet een Palestijnse vlag in de jeugdsjoel hangen en dat het pand er op zijn zachtst gezegd niet al te netjes bij ligt”, stellen de fracties.

Ook worden er nog steeds Pro-Palestijnse bijeenkomsten gehouden in de voormalige jeugdsjoel, stelt CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan: “Het staat mensen vrij om te protesteren, maar niet ten koste van alles, op elk moment en op iedere plek.”

Krakers al zeven maanden in voormalige jeugdsjoel

De krakers namen begin oktober hun intrek in de jeugdsjoel, omdat ze vinden dat het pand niet grootschalig mag worden gestript en verbouwd tot appartementen. De krakers vinden dat het gebouw in originele staat en als openbare ruimte bewaard moet blijven als een stuk cultureel erfgoed.

De gemeente probeerde om de krakers uit het pand, toen nog eigendom van een vastgoedontwikkelaar, te laten zetten. Maar de krakers werden door de rechtbank in het gelijk gesteld. De gemeente keek daarna nog eens naar de plannen die de eigenaar had met het pand en besloot de verkoop van het gebouw aan deze partij terug te draaien.

De aanwezigheid van de krakers zorgde daarnaast meermaals voor ophef, omdat in het gebouw bijeenkomsten worden georganiseerd rond de oorlog in Gaza. Hoewel de krakers stellen dat Pro-Palestijnse bijeenkomsten niet indruisen tegen de oorsprong van het pand, deed de organisatie ervan in de voormalige Jeugdsynagoge meermaals wenkbrauwen fronsen.

‘Snel teruggeven aan gemeenschap’

Daar moet nu snel een einde aan gaan komen, vinden het CDA en de Stadspartij: “Het is pijnlijk, provocerend en polariserend om juist in deze Joodse jeugdsynagoge opnieuw en opnieuw pro-Palestina bijeenkomsten te organiseren. Na meer dan een half jaar roepen wij het gemeentebestuur opnieuw op tot tempo. Verwijder deze krakers en geef dit pand met een nieuwe maatschappelijke functie, terug aan de gemeenschap.”