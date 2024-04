CDA en SP willen opheldering over onnodige verhuizing van 150 huurders vanwege sloop die niet doorgaat

Woningen aan de Vinkenstraat - Foto via Nijestee

De fracties van het CDA en SP willen van het College weten of zij ook een ondersteunende rol kunnen bieden aan de huurders die vanwege de realisatie van het Oosterhamriktracé hun huizen moesten verlaten. Afgelopen week werd bekend dat de huizen nog zeker vijftien jaar blijven staan.

Woningcorporatie Nijestee was van plan om 154 woningen aan de Vinkenstraat, Oliemuldersweg en Oosterhamrikkade te slopen. Dit was nodig vanwege het Oosterhamriktracé. Dit project houdt in dat in de toekomst auto’s over de Oosterhamrikbaan van de binnenstad naar de oostelijke ringweg kunnen rijden. Dit is nu nog een busbaan. De lijnbussen verhuizen naar de Vinkenstraat, Wielewaalplein en E. Thomassen à Thuessinklaan. In de nieuwe inrichting van de Oosterhamrikzone zou vervolgens nieuwe woningbouw gaan plaatsvinden. Deze plannen staan voorlopig echter in de ijskast.

Etkin Armut (CDA): “Op zijn zachtst gezegd is dit ontzettend verdrietig”

“De woningen zouden twee jaar geleden, in 2022, worden afgebroken en vervangen worden door de bouw van het tracé”, vertelt raadslid Etkin Armut van het CDA. “Nu de plannen voorlopig niet doorgaan, is sloop op korte termijn niet nodig. Wel zijn 150 van 154 bewoners inmiddels al verhuisd. En dat betekent nog al wat. Je huis moeten achterlaten heeft een grote impact op je leven. Dat dit achteraf onnodig blijkt is op zijn zachtst gezegd ontzettend verdrietig. Nijestee heeft laten weten de oude woningen te renoveren waardoor ze nog zeker vijftien jaar mee kunnen. Oud-bewoners kunnen daarna met voorrang weer terugkeren naar de woningen. Wij willen van het College weten of men ook een ondersteunende rol ziet voor de gedupeerde huurders, en hoe die rol er uit zou kunnen zien.”

Esseline Schieven (Nijestee): “Dit is zuur”

Nijestee liet vrijdag al weten te balen. Directeur Esseline Schieven: “Dit is zuur voor bewoners, die in de verwachting waren dat hun woning zou worden gesloopt. Het is niet leuk om je thuis achter je te laten. Als we dit geweten hadden, zouden we deze bewoners nooit hebben laten verhuizen.” Volgens de corporatie zijn inmiddels alle oud-bewoners geïnformeerd over het uitstel van de sloop. Schieven laat weten dat de oud-bewoners als eerste in aanmerking komen voor een nieuw, regulier huurcontract voor de woningen: “Maar wel met de wetenschap dat de woningen tussen nu en vijftien jaar waarschijnlijk wel gesloopt gaan worden. Anders kan het gebied niet goed opnieuw ingericht worden.”