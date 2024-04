Capaciteitsdruk op Corpus den Hoorn blijft groot ondanks aanleg kunstgrasveld

Foto Andor Heij. Sportpark Corpus den Hoorn GRC

De capaciteitsdruk op sportpark Corpus den Hoorn blijft groot. Dat meldt de gemeente. Het hoofdveld van GRC Groningen krijgt kunstgras, maar dat is ook de laatste mogelijkheid om meer te kunnen spelen en trainen op het sportpark.

Omdat de gemeente vindt dat de breedtesport voorrang moet krijgen op Corpus den Hoorn is de enige mogelijkheid voor de amateurs om uit te breiden als FC Groningen gaat verhuizen. Als FC Groningen daartoe besluit gaat de gemeente daar actief aan meewerken.

Veld vijf, het hoofdveld van GRC, krijgt deze zomer dus kunstgras. GRC Groningen en Groen Geel zijn blij met het kunstgras. FC Groningen is dat niet, omdat de club het beloftenelftal op natuurgras wil laten spelen.

Gebruik

De gemeente heeft ook uitgangspunten geformuleerd voor het gebruik van de velden. De velden één t/m drie worden alleen gebruikt door FC Groningen. De velden vier t/m acht zijn tot 18.00 uur op doordeweekse dagen voor de opleiding van FC Groningen en daarna voor de amateurclubs. Op zaterdagen worden de velden in samenspraak tussen de clubs verdeeld.

Wielerbaan

Ook is er onderzoek gedaan naar de kruising met de wielerbaan rond het sportpark. Er zijn drie varianten: Het aanpassen van de bestaande voetgangersbrug, het aanleggen van een tunnel of de aanleg van een fietsbrug. Aan al deze varianten kleven voor- en nadelen en verschillen in prijs. In overleg met de gebruikers wordt bekeken welke van de drie de voorkeur heeft.