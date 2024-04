Cambuur Leeuwarden volgende horde voor FC Groningen in jacht op promotie

Cambuur Leeuwarden is zaterdagavond in de Euroborg de volgende horde voor FC Groningen op weg naar promotie naar de eredivisie.

FC Groningen staat derde op drie punten van Roda JC. De tweede plek in de eerste divisie geeft naast het kampioenschap ook recht op promotie naar de eredivisie. Het is dus erg spannend. “Het is logisch dat er wat meer druk en spanning op komt”, aldus trainer Dick Lukkien. “Dat zou je ook moeten koesteren, want dat betekent dat het ergens om gaat. Dat hebben we met z’n allen voor elkaar gekregen, dus die spanning moet je omarmen. Het moet je alleen niet in de weg gaan zitten, maar dat is volgens mij niet aan de hand”.

Basisplaats Blokzijl?

Mogelijk heeft verdediger Thijmen Blokzijl zaterdagavond een basisplaats: “Ik denk dat ik de laatste weken een paar prima invalbeurten heb gehad”, aldus Blokzijl. “Het gaat de goede kant op. Ik denk dat ik bij momenten er rust in kan brengen, vooral voetballend”.

“Hij brengt rust aan de bal”, aldus Lukkien die nog niet kon zeggen of Blokzijl in de basis staat. “Dat zag je ook in de tweede helft tegen VVV. Hij pakt ballen af. We konden op de middenlijn verdedigen en als je daar de bal veroverd en verticaal naar dezelfde kleur speelt schiet dat op. Je komt dichter bij het doel van de tegenstander en dat is voor een aanvaller ook veel lekkerder”.

Luciano Valente viel op de training van vrijdag geblesseerd uit: “De eerste berichten zijn dat het lijkt mee te vallen”, zei Lukkien. “Dus daar ga ik maar vanuit”.

Nieuwe directeur

Eerder deze week werd bekend dat RKC Waalwijk directeur Frank van Mosselveld volgend seizoen de nieuwe directeur is van FC Groningen. Lukkien praatte al even met hem: “Ik heb een half uurtje met hem gesproken en daarin maakte hij een goede indruk. Maar ik kan hem niet beoordelen op wat hij doet. Van buitenaf natuurlijk wel, want RKC is een goed geleide club en daar is hij de belangrijkste man in. Maar ik ga hem echt goed leren kennen vanaf juli”.

FC Groningen – Cambuur Leeuwarden begint zaterdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Erwin Blank.