Bushaltes zijn sinds deze week makkelijker te vinden op het Zuiderdiep: “Aanduiding komt ook in de app”

Foto Andor Heij. Bus Zuiderdiep

De halteborden bij de bushaltes op het Gedempte Zuiderdiep zijn sinds deze week uitgerust met een aanduiding. Hiermee is het voor reizigers makkelijker om de juiste bushalte te vinden.

De gele borden laten naast de lijnnummers nu ook de aanduiding perron A, B en bijvoorbeeld C zien. Het is een uitvloeisel naar aanleiding van een motie die vorig jaar zomer door VVD, CDA, Partij voor het Noorden, PvdA en D66 werd ingediend in de gemeenteraad. Raadslid Rik Heiner van de VVD liet toen weten: “Het is soms zoeken naar een speld in een hooiberg om de juiste bushalte te vinden. Het Zuiderdiep heeft namelijk vijf bushaltes, waarbij de verste bushaltes driehonderd meter uit elkaar liggen. Voor reizigers is het onduidelijk bij welke specifieke halte een bus gaat stoppen. Wij pleiten er daarom voor om bordjes op te hangen met letters, zodat iedere halte een eigen aanduiding krijgt. Een vergelijkbaar systeem wordt al gebruikt op het Hoofdstation en bij UMCG Noord.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer sprak van een goed punt: “Wij gaan er vanuit dat buschauffeurs weten waar ze moeten stoppen. Maar wij zien ook de onduidelijkheid die dit voor reizigers kan opleveren. Als gemeente gaan we echter niet over de inrichting van de bushaltes. Maar wij gaan er bij het OV-Bureau en Qbuzz op aandringen om dit wel voor elkaar te krijgen.” Het voorstel werd uiteindelijk unaniem door de raad aangenomen.

Het project is nog niet helemaal afgerond. De aanduidingen zullen binnenkort ook weergegeven worden in de reisapps zodat je al in een vroeg stadium weet welke bushalte je moet hebben.