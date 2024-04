Burgemeester: “We hadden geen aanwijzingen voor ongeregeldheden op kermis Reitdiephaven”

Ondanks dat er van tevoren breed overleg is gevoerd waren bij de gemeente geen aanwijzingen bekend dat er ongeregeldheden mogelijk waren op de Paaskermis in de Reitdiephaven. Volgens burgemeester Koen Schuiling (VVD) moet er ook opgepast worden met verkeerde aannames.

De burgemeester reageerde op vragen van de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen. Niels Hilboesen van deze partij: “Tijdens de Paasdagen hebben zich meerdere incidenten voorgedaan op de kermis. Het gaat om bedreigingen, maar ook om verbaal en fysiek geweld in de richting van bezoekers en handhavers. Er is een raam ingegooid en er zijn eieren tegen ramen gegooid. Er is een onveilige situatie ontstaan, waarbij ook sprake zou zijn geweest van messen en zwaarden. Op een gegeven moment is de situatie zo ernstig geweest dat handhavers en politieagenten stappen achteruit moesten doen. Een ernstige zaak en daarom willen we van de burgemeester weten hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

Burgemeester Koen Schuiling: “Door de aanwezigheid van boa’s en jeugdwerkers konden situaties in de kiem gesmoord worden”

Burgemeester Schuiling: “In de aanloop naar de kermis hebben we twee overleggen gevoerd. Tijdens de kermis was WIJ met jongerenwerkers daar continu aanwezig. Ook zijn jeugd boa’s, die een nauw contact hebben met jongeren, wijk boa’s en reguliere boa’s veelvuldig aanwezig geweest. Het is goed om hen te waarderen voor al het werk dat zij gedaan hebben. Door hun aanwezigheid konden situaties in de kiem gesmoord worden.”

“We hadden geen aanwijzingen voor ongeregeldheden”

Volgens Schuiling zijn er door de kermis ook twee beveiligers ingezet, zoals in de vergunningsaanvraag was geëist. “Met openbare bronnen, jeugd boa’s en jongerenwerkers hebben we alle ogen en oren open gehad. En toch hadden we geen aanwijzingen voor ongeregeldheden. En ik wil ook opmerken dat er feitelijke onjuistheden worden benoemd. De politie is niet achteruit gedrongen en de ME is niet in de omgeving geweest. Ook wordt gezegd dat de jongeren die amok maakten uit aangrenzende wijken zouden komen: dat kunnen wij niet bevestigen.”

“Eerste alle informatie verzamelen”

De burgemeester vertelt dat alle informatie op dit moment bijeen wordt gebracht: “Alles wat nodig is verzamelen we. Daarna gaan we met de partijen evalueren. En vervolgens kijken we welke maatregelen nodig zijn bij een volgende editie van de Paaskermis. En we kunnen dan verschillende middelen inzetten: bijvoorbeeld het uitdelen van gebiedsverboden of door nog meer in te zetten op preventie.”