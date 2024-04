Burgemeester Tynaarlo geeft noodverordening af voor vliegveld Eelde vanwege demonstratie Extinction Rebellion

Foto: Groningen Airport Eelde

Burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo heeft een noodverordening afgegeven voor Groningen Airport Eelde (GAE) en de directe omgeving. Aanleiding hiervoor is een aangekondigde demonstratie van Extinction Rebellion komende zaterdag.

Het is tijdens de noodverordening verboden om in het aangewezen gebied (rond het vliegveld) voorwerpen of stoffen bij je te hebben die gebruikt kunnen worden om het hekwerk rondom het vliegveld te beschadigen, het luchthaventerrein op illegale wijze te betreden, iemand vast te maken of vast te ketenen, en vernielingen aan te brengen.

Ook mag de Burgemeester Legroweg niet worden geblokkeerd, omdat deze essentieel is als calamiteitenroute voor hulpdiensten en voor de bereikbaarheid van zorginstellingen in de buurt. De noodverordening geldt van vrijdag 19 april 15.00 uur tot zondag 21 april 15.00 uur.

ExtinctionRebellion protesteert zaterdag op het vliegveld tegen het pompen van gemeenschapsgeld in het verergeren van de klimaatcrisis en tegen fossiele subsidies. Wat er precies gaat gebeuren, is niet bekend. De demonstratie begint zaterdagmiddag om 12.00 uur.