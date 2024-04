Brinkschool Haren krijgt schoolplein (deels) op het dak van nieuw gebouw

Impressie via Gemeente Groningen

Plek voor zestien klassen, drie verdiepingen hoog, plek voor kinder- en buitenschoolse opvang, een nieuwe gymzaal en een schoolplein wat deels op het dak wordt aangelegd. Het ontwerp voor de nieuwe Brinkschool in Haren is klaar. Het gemeentebestuur heeft er vijftien miljoen euro voor over en vraagt nog eens zes ton om van de Rummerinkhof deels een fietsstraat te maken.

De nieuwe Brinkschool, waarvoor het schoolgebouw van het voormalige Zernike Junior College tegen de vlakte gaat, moet plaats bieden aan 16 groepsruimten, waarin per leerjaar twee klassen kunnen worden gehuisvest. In totaal is er daarmee plek voor vierhonderd leerlingen. Daarnaast komen er twee ruimten voor de kinderopvang. Buitenschoolse opvang vindt plaats in de lokalen.

Daarnaast komt er een nieuwe gymzaal in het gebouw, waar ook de Peter Petersenschool gymles gaat geven. Buiten schooltijd krijgen verenigingen ruimte in de zaal. Opvallend is het verhoogde plein op het dak van de benedenverdieping. Het gebouw wordt drie verdiepingen hoog, met helemaal bovenop plek voor zonnepanelen.

‘Fietsstraat Rummerinkhof’

Dat alles kost de gemeente net iets meer dan vijftien miljoen euro, voor een gebouw wat ongeveer veertig jaar mee moet gaan. Nog eens zes ton moet gaan naar de herinrichting van een deel van de Rummerinkhof als fietsstraat. De gemeente wil het halen en brengen van leerlingen met de auto bij scholen terugdringen. Er komt éénrichtingsverkeer in de straat en fietsers en voetgangers krijgen de ruimte. Het éénrichtingsverkeer op de Rummerinkhof wordt ingesteld vanaf Emdaborg tot aan de het kruispunt met de Oosterweg en Kromme Elleboog.

De beschikbare parkeerplaatsen bij de school worden zodanig ingericht dat deze, buiten de breng- en haalpiek, kunnen dienen als extra speelterrein voor de scholen. Daarnaast gaan de Brinkschool en de Peter Petersenschool verschillende schooltijden hanteren, zodat de drukte wordt verdeeld. Langs de Rummerinkhof moeten ongeveer tien nieuwe parkeerplekken verrijzen.

Het gemeentebestuur heeft het investeringsvoorstel voor de bouw van de nieuwe school woensdag gepresenteerd. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen voor de nieuwbouw van de school.