Brandweerlieden voorkomen dat brand overslaat naar flatgebouw

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Brandweerlieden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag voorkomen dat aan de Sint Eustatiusstraat in de Indische Buurt een buitenbrand oversloeg naar een flatgebouw. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 01.10 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. Wind: “Aan de achterzijde stond een bankstel in de brand. Dit bankstel stond tegen de flat aan. Brandweerlieden hebben met één straal hogedruk het vuur onder controle gebracht. Daarbij hebben ze ook de gevel natgespoten zodat deze af kon koelen. Door de brand is er schade ontstaan.”

Bewoners hoefden hun woningen niet uit. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is de politie een onderzoek gestart naar de oorzaak. Vorig jaar zomer woedden er verschillende branden in dit deel van de stad. Door de politie werd toen een 44-jarige man aangehouden die verdacht werd van betrokkenheid. Op 2 juli woedde er een brand in een schuur aan de achterzijde van een flatgebouw. Op die plek had in juni ook al brand gewoed. Later in die nacht woedde er een brand aan de Antillenstraat.