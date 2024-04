Foto: Patrick Wind, 112groningen

In een pand aan de Kleine Leliestraat in de Plantsoenbuurt is deze maandagavond een gaslekkage ontstaan. Dat meldt 112groningen.

Het is nog niet bekend waardoor het lek ontstaan is. De brandweer is het pand binnen gegaan voor onderzoek. De straat is tijdelijk gestremd voor het overige verkeer. Personeel van netbeheerder Enexis is ter plaatse om het lek op te sporen.