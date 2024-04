Brandweer bevrijdt kat die vastzit achter ventilatierooster

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Brandweerlieden hebben dinsdagavond een kat bevrijd die vast was komen te zitten achter een ventilatierooster. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 19.00 uur binnen bij de hulpdiensten, waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Op de begane grond van een portiekflat bevindt zich een ventilatierooster”, vertelt Ten Cate. “Achter dit rooster zit een kat. Het dier kan er niet vandaan komen en ook de eigenaar lukt het niet om het dier te bevrijden. Daarom is de hulp ingeroepen van de brandweer.”

Brandweerlieden hadden het klusje snel geklaard. Ze verwijderden het ventilatierooster, waarop kat en baasje werden herenigd. Daarop is het dier nog wel even gecontroleerd door medewerkers van de Dierenambulance. Maar uit dat onderzoek bleek dat de kat niet gewond was geraakt.