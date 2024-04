Brandweer bevrijdt jongetje wat met hoofd vastzat in hek (update)

Foto via 112 Groningen

Aan de Timorstraat heeft de brandweer dinsdagmiddag een kind bevrijd uit een hekwerk. Het kind zat vast met zijn hoofd tussen de spijlen.

De brandweer wist de spijlen met een zogenaamde ‘spider’ uit van elkaar te wrikken, waarna het kind zijn hoofd uit het hekwerk kon halen. Voor zover bekend kwam het jongetje met de schrik vrij.

Geluk bij een ongeluk voor het kind was er ook. De brandweerlieden gaven hem een knuffelbeer voor ze vertrokken.