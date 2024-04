‘Boulevards van Parijs’ aan de straten, Hortusbuurt 2.0 achter de huizen: zo moet de noordkant van de Suikerzijde eruit gaan zien

Impressie via Gemeente Groningen

Architectenbureaus die aan de slag gaan met de Suikerzijde Noordzijde weten nu waar ze aan toe zijn. Het eerste stuk van de nieuwe woonwijk moet een mix gaan worden tussen ’tijdloos, rustig en klassiek’ aan de straatkant, met een Hortusbuurt-achtig gevoel in de hofjes achter de appartementen.

‘Boulevards van Parijs’

Het gemeentebestuur heeft woensdag het zogenaamde beeldkwaliteitsplan voor De Suikerzijde Noordzijde aangeboden aan de gemeenteraad. Daarin staan de richtlijnen voor de architectenbureaus, die gebouwen gaan ontwerpen voor de nieuwe, stadse woonwijk. Wethouder Rik van Niejenhuis ziet het plan als volgt voor zich: “Aan de straatkant worden de gebouwen ‘formeel’. In de zin van tijdloos, rustig en klassiek. De straten in De Suikerzijde krijgen lange zichtlijnen, je kunt er straks ver kijken.” De boulevards van Parijs vormen hier de inspiratie.”

Links de inspiratie voor de ‘straatkant’, op de rechterfoto zie je hoe de hofjes moeten worden

Informaliteit van de Hortusbuurt

Waar de gebouwen en wegen aan de straatkant van de noordelijke Suikerzijde vooral ‘formeel’ moet gaan worden, zouden de hofjes achter de appartementencomplexen (het merendeel van de te bouwen woningen) vooral ‘informeel’ moeten worden. Minder strenge regels voor de gevels aan de achterkant dus: veel groen en speel- en ontmoetplekken. De terreinen worden via doorgangen met elkaar verbonden voor ‘groene wandelingen’. Bouwblokken in onze eigen Hortusbuurt vormden volgens het college de inspiratie voor de inrichting van de achterkant, vertelt Van Niejenhuis: “De overgang tussen privéruimte en het publieke domein is heel belangrijk. Op deze plekken, in je voortuintje of op je bankje voor je huis, maak je gemakkelijk een praatje met je buren.”

Links de straatzijde, rechts de hofjes

Weinig tot geen auto’s in het zicht

Auto’s zullen niet overal te zien zijn in de nieuwbouwwijk op de voormalige vloeivelden van de verdwenen Suikerfabriek. In sommige straten van De Suikerzijde is de auto nog welkom, maar elders krijgt groen de plek van parkeerplaatsen. Auto’s van bewoners van de appartementen gaan in bovengrondse parkeergebouwen. Met ‘groene gevels’, zo blijkt uit de plannen.

Architecten kunnen aan de slag

Volgend jaar begint de bouw van de eerste huizen, appartementen, winkels en bedrijfsruimtes voor de Suikerzijde: 700 woningen, met daarnaast openbare en commerciële voorzieningen. De eerste woningen moeten eind 2025 worden opgeleverd. In totaal komen aan de noordkant van de Suikerzijde tweeduizend woningen, die de komende jaren geleidelijk worden gebouwd.

Voor de zuidkant van de Suikerzijde zijn de plannen nog niet helemaal vastgelegd. In deel deel van de nieuwe wijk moeten nog eens 1.500 woningen gaan komen. Ook is een nieuw treinstation voor de Suikerzijde nog toekomstmuziek, want dat zou er op z’n vroegst pas over iets minder dan tien jaar kunnen zijn.