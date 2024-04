Bijzondere verborgen schatten uit universiteitscollectie te zien

Foto: Brecht Damhof

Vier honderd jaar van onderzoek door de Rijksuniversiteit hebben een bonte verzameling spullen opgeleverd. Een selectie van tweehonderd van deze bijzondere objecten zijn van 5 april tot 17 november te zien in het Universiteitsmuseum aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat.



Er staan zaken om te bestuderen zoals bijzondere kristallen. Maar er staat ook een skelet van een neushoorn die zo gemaakt is dat hij kan bewegen.

Maar ook oude apparaten waarmee vroeger mee gewerkt werd zijn te zien, zoals oude computers uit de jaren zestig. Samen vormen ze een staalkaart van wat wetenschappers sinds 1614 allemaal gebruikt en verzameld hebben.

Daarnaast hangt er een portret van een hoogleraar die in ongenade was gevallen en geen plaats kreeg tussen de andere portretten van hoogleraren. De man was betrapt toen hij een vrouw van lichte zeden had bezocht.