Bewoners Thesinge kunnen mening geven over nieuwbouw

Dorpshuis Thesinge. Foto: Google Streetview

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) gaat op 23 april in het Dorpshuis Thesinge in gesprek met bewoners over kleinschalige nieuwbouw. Het programma is van 19:30 tot 21:30 uur. Alle bewoners van Thesinge zijn uitgenodigd.

Van Niejenhuis deelt tijdens de avond zijn ideeën over nieuwe woningen. Het stadsbestuur wil de nieuwbouw kleinschalig aanpakken, maar voert alleen ideeën uit als bewoners daarmee instemmen.

Bewoners kunnen hun mening geven en hun wensen uitspreken over bijvoorbeeld de locaties van de geplande nieuwbouw.

De afgelopen jaren is het dorp Thesinge al aan de slag gegaan met een dorpsvisies. Recent was er nog een gebiedsverkenning, waarin ook wensen voor woningbouw zijn opgenomen.

In juli wil de gemeente een concept klaar hebben liggen over de woningbouw in Thesinge.