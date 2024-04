Bewoners appartementencomplex staan ’s nachts buiten vanwege brand

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Zo’n twintig bewoners van een appartementencomplex aan de Damsport in Hoornsemeer werd in de nacht van maandag op dinsdag gewekt door de brandweer. Vanwege een brand op het dak moesten ze tijdelijk hun huis uit.

Dat meldden RTV Noord en DvhN dinsdagochtend. De brand zou zijn ontstaan in een ventilator op het dak van het complex. Drie woningen liepen daardoor rookschade op. De oorzaak van de brand in het apparaat is onbekend.

Uit voorzorg werd het hele appartementencomplex ontruimd, waardoor zo’n twintig bewoners een tijdje buiten in de kou moesten wachten. Toen het gevaar was geweken, mochten de bewoners weer naar bed.