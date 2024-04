Bewolkte donderdag met lichte regen, daarna droger en warmer tot zondag

Foto: Joris van Tweel

Donderdag valt er nog zo nu en dan lichte regen, maar de dagen erna brengen in toenemende mate lenteweer onze kant op. De temperatuur klimt in het weekend opnieuw naar rond de 20 graden, om daarna weer hard te kelderen.

OOG-weerman Johan Kamphuis ziet voor de komende dagen steeds aangenamer weer in zijn voorspelling. “Donderdag is het nog bewolkt en vooral in de loop van de ochtend en vanmiddag valt er nu en dan lichte regen. Het wordt 16 graden bij een zwakke of matige zuidwestenwind. Ook vrijdag begint met bewolking, maar in de middag klaart het geregeld op en loopt het kwik op naar 17 of 18 graden.”

Het weekend lijkt twee gezichten te kennen qua temperatuur, vervolgt Kamphuis: “Zaterdag blijft het droog. Naast overtrekkende wolkenvelden schijnt de zon ook, al is het wat flets. Er wordt zachte lucht aangevoerd en het kwik loop op naar 18 tot 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag is het ook droog, maar wordt het met een graad of 12 beduidend minder warm.”

Begin volgende week lijkt het weerbeeld steeds meer op herfst dan lente, besluit Kamphuis: “Maandag en dinsdag valt het kwik nog verder terug en wordt het overdag ene graad of 10. Er gaan buien vallen. Met name op dinsdag is er daarbij kans op hagel en een vlok smeltende sneeuw.”