Beschermingsbewind niet langer verplicht via GKB

Foto via Gemeente Groningen

De gemeente mag mensen onder beschermingsbewind niet langer verplichten de ondersteuning via de Groninger Kredietbank te regelen zegt de rechter. De gemeente legt zich neer bij die uitspraak.

Beschermingsbewind kan worden ingesteld als de lichamelijke of geestelijke toestand van iemand daar aanleiding toe geeft. Hij of zij is dan niet in staat om voor zichzelf te zorgen Beschermingsbewind kan ook worden ingesteld bij overmatig geld uitgeven of bij problematische schulden. De rechter zegt nu dat ook particulier bewindvoerders die klus mogen klaren. De wethouder hoopt dat de mensen toch aankloppen bij de gemeente om hulp.

Als mensen van dat bewind gebruik maakten via de GKB werden de kosten lager en de termijn korter. De uitspraak betekent dat Eikenaar nu bij de Tweede Kamer gaat aankloppen: ” Juridisch is het afgesloten. Ik hoop nu op de Tweede Kamer, ik krijg positieve signalen.”