Beroerde dag voor Groninger zondag amateurclubs

Foto: Andor Heij

Het was geen beste dag voor de Groninger clubs in het zondagvoetbal. GRC Groningen verloor dik in Emmen en in de tweede klasse I en de derde klasse B gingen ook alle clubs onderuit.

De degradatiezorgen voor GRC Groningen in de eerste klasse J werden groter. In Emmen werd met 4-1 verloren van WKE’16, een directe concurrent in de strijd om de gang naar de tweede klasse te voorkomen. Het werd 4-1. Jasper Kingma scoorde voor GRC bij een 3-0 achterstand. GRC is elfde met 18 punten uit 20 wedstrijden. De afstand naar de veilige achtste plaats is acht punten en nacompetitie tegen degradatie lijkt met nog vier wedstrijden te gaan het hoogst haalbare.

Volgende week zondag speelt GRC Groningen thuis tegen GVAV Rapiditas, dat de punten ook nog hard nodig heeft.

2I

Helpman was vorige maand nog titelkandidaat in 2I, maar is het de laatste weken helemaal kwijt. Er werd voor de derde keer op rij verloren. Laagvlieger Stadskanaal was op sportpark Esserberg met 2-0 te sterk. Helpman blijft desondanks wel derde met 35 uit 20.

Forward strijdt tegen nacompetitie tegen degradatie. Dat weerhield de studenten niet om zaterdagavond een feestje te organiseren, terwijl de dag daarna de wedstrijd tegen directe concurrent Sellingen op het programma stond. Sellingen won met 2-1 en klom over Forward heen naar de veilige achtste plek. Forward is negende met 23 uit 21, Max Oogink scoorde voor de studenten. Jens Louwenaar van Forward kreeg twee keer geel en dus rood.

SC Stadspark verloor bij Oldeholtpade met 5-3. Cedwin Tel scoorde twee keer voor Stadspark dat twaalfde en voorlaatste is met 18 uit 20.

3B

Groninger Boys verloor in Eelde Paterswolde van Actief: 3-1. Luca Edzi scoorde voor Groninger Boys dat zevende is met 32 uit 22. Groninger Boys blijft ondanks het verlies kanshebber voor nacompetitie voor promotie.

Engelbert verloor bij Titan met 4-0. Engelbert is laatste en is sowieso al veroordeeld tot nacompetitie tegen degradatie. Maar de achterstand op die plek is zeven punten met nog vier wedstrijden te gaan.