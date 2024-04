Beelden van ‘kopschopper’ in Poelestraat dinsdagavond in Opsporing Verzocht

Afbeelding uit gemaakte camerabeelden via Politie.nl

In de uitzending van het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht toont de politie dinsdagavond beelden van de verdachte, die op 14 december vorig jaar een 27-jarige man uit Limburg zwaar heeft mishandeld in de Poelestraat.

Bij de mishandeling, die op donderdag 14 december vorig jaar plaatsvond, raakte een man uit de gemeente Roerdalen (Limburg) ernstig gewond na avondje in de kroeg. De Limburger werd meerdere keren geslagen en raakte bewusteloos. Toen de verdachte al op de grond lag, werd het 27-jarige slachtoffer in zijn gezicht geschopt. De Limburger werd uren na het incident wakker in het ziekenhuis, waar bleek dat hij meerdere breuken en kneuzingen opliep door de klappen en trap.

De politie is nog steeds op zoek naar de verdachte en getuigen van het incident. Halverwege maart bracht de politie al bewegend beeld naar buiten van het incident en de verdachte. De man was, ten tijde van het incident, in het gezelschap van drie andere personen. Volgens de politie kunnen zij belangrijke getuigen zijn: “We gaan ervan uit dat ze elkaar kennen. We willen graag in contact komen met deze getuigen, omdat ze ons meer kunnen vertellen over de toedracht van de ernstige mishandeling.”

Ook andere getuigen van het incident worden opgeroepen zich te melden. Wie weet wie de verdachte is, de getuigen kent, misschien ook betrokken was bij het incident of denkt belangrijke informatie te hebben, kan contact opnemen met de politie. Dat kan door te bellen naar de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Je kunt je informatie ook anoniem delen via 0800-7000. Er is ook een online tipformulier op de website van de politie, waar mensen anoniem kunnen getuigen.

Opsporing Verzocht is dinsdagavond vanaf 20:35 te zien op NPO 2. Woensdagmiddag rond 13:20 uur volgt een herhaling.