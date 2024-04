Be Quick dieper in de zorgen na forse nederlaag tegen SDV Barneveld

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - SDV Barneveld

Be Quick 1887 ging zaterdag in eigen huis fors onderuit tegen SDV Barneveld: 4-0. De Groningers zagen het gat naar de veilige twaalfde plek in de vierde divisie D door de winst van Buitenpost ook nog eens stijgen naar vier punten.

De Gelderse ploeg nam vanaf het begin het initiatief en kreeg meteen vier behoorlijke kansen, waaronder een bal op de kruising van Rico Kuijt. Na 23 minuten hielp Be Quick de gasten een handje door slecht uit te verdedigen. Zakaria el Biyar pakte het cadeau uit: 0-1. Be Quick speelde te matig om een kans te creëren.

Na de pauze leek Be Quick wat meer gedreven uit de kleedkamer te komen, maar Barneveld counterde naar de 0-2. El Biyar ging alleen op Be Quick doelman Stijn Barkhuis af, maar was niet zelfzuchtig. De meegelopen Kuijt schoof na 51 minuten raak.

Rood

Kort daarna haalde Sven van der Velde Sil Buikema van de gasten van achteren neer en kon op advies van de grensrechter met direct rood vertrekken. SDV Barneveld reeg vervolgens de kansen aaneen en na een dik uur kopte Lammert Roosien een voorzet van links binnen: 0-3.

Na 73 minuten counterde Be Quick en Robbin van Kooten kreeg een grote kans die hij echter naast schoot. Het was de enige mogelijkheid van de Groningers. Barneveld kreeg er nog een paar. Barkhuis pareerde nog een inzet van Roosien, maar de rebound was een prooi voor Shan Biwott die na 84 minuten voor de 0-4 eindstand tekende.

Besef

“Ik vond ons het eerste kwartier prima”, aldus Be Quick trainer Paul Matthijs. “Maar na die goal raakten we in paniek. Het heeft met jeugdigheid en kwaliteit te maken”. Be Quick heeft nog vijf wedstrijden om minimaal twee plekken te stijgen en er rechtstreeks in te blijven. “Als je zo blijft voetballen gaan we het niet redden. Ik hoop dat de jongens zich dat beseffen”.

Be Quick 1887 – SDV Barneveld 0-4. 23. 0-1 Zakaria el Biyar. 51. 0-2 Rico Kuijt 0-2. 61. 0-3 Lammert Roosien. 84. 0-4 Shan Biwott, Rood: 53. Sven van der Velde (Be Quick). Toeschouwers: 150.