Be Quick 1887 onderuit tegen koploper Excelsior’31

Foto Andor Heij. Be Quick 1887

Be Quick 1887 heeft zaterdag in Rijssen met 3-1 verloren van de koploper in de vierde divisie D, Excelsior’31.

De Groningers kwamen voor de pauze op een 1-0 achterstand door Rick Hemmink. Na rust kwam Be Quick beter in de wedstrijd en vanuit een vrije trap maakt Sil Kramer de 1-1. Hemmink zorgde na 70 minuten voor een nieuwe voorsprong van Excelsior’31.

Be Quick deed er alles aan om nog een punt uit het vuur te slepen, maar in blessuretijd besliste Givan Werkhoven de wedstrijd: 3-1.

Be Quick staat vijftiende en daarmee voorlaatste. De Groningers hebben nog vier wedstrijden om degradatie af te wenden. Be Quick speelt over twee weken op zondag thuis tegen Quick’20.