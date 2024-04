Be Quick 1887 blijft in de zorgen na nederlaag tegen Scherpenzeel

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Scherpenzeel

Be Quick 1887 heeft zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen de nummer twee in de vierde divisie D, Scherpenzeel, met 3-1 verloren.

Scherpenzeel was voor de rust sterker en nam een 2-0 voorsprong via Bjorn Cuperus en Olivier Pilon. Direct na de pauze maakte Pilon er 3-0 van.

Daarna kwam Be Quick beter in de wedstrijd. Zo raakte Patrick Helbig het aluminium. Vlak voor tijd kreeg Be Quick een strafschop die door Robbin van Kooten werd benut.

Be Quick bleef 14e met 23 punten uit 24 wedstrijden. Dat zou aan het einde van de rit nacompetitie tegen degradatie betekenen. Volgende week zaterdag komt middenmoter SDV Barneveld op bezoek.