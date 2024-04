‘Basisbaan draagt bij aan persoonlijk geluk en aan leefbaarheid’

Foto: Chris Bakker

Vrijwel iedereen die de afgelopen tijd aan de slag is gegaan met een basisbaan, doet dat nog steeds. De gemeente wil het aantal basisbanen de komende jaren dan ook laten groeien van 50 naar 250.

In 2020 is de gemeente begonnen met het project basisbanen. Dat zijn banen voor mensen mensen in de bijstand die de aansluiting met de arbeidsmarkt hebben verloren. De afgelopen jaren hebben volgens de gemeente aangetoond dat basisbanen bijdragen aan het geluk van de deelnemers en aan het gevoel van verbondenheid met de samenleving. Ook versterken basisbanen de leefbaarheid.

In maart vorig jaar hadden 56 inwoners een basisbaan. Op 1 april van dit jaar waren het er 132. Twintig deelnemers hebben inmiddels een vast contract. De kosten van de basisbanen bestaan grotendeels uit loonkosten en begeleidingskosten. De deelnemers ontvangen het minimumloon. De gemeente hoopt voor de komende tijd op extra financiering, uit onder meer het Nationaal Programma Groningen en van de EU.