Baltic Choir treedt zaterdagmiddag op in Stad: “A capella muziek van Baltische componisten”

Het Groningse Baltic Choir geeft zaterdagmiddag een concert in de Lutherse Kerk. Het koor richt zich op het zingen van Baltische muziek.

“Een aantal jaren geleden zijn we begonnen als projectkoor”, laat een woordvoerder weten. “Maar het plezier in het zingen van de mooie muziek, met uitdagende talen, was zo groot, dat we nu een vastkoor zijn geworden. We zingen a capella muziek van Baltische componisten, zoals Arvo Pärt, Vaclovas Augustinas, Peteris Plakidis, maar bijvoorbeeld ook van onze eigen dirigente Sigutė Žurauskaitė.”

Voorafgaand aan het concert vindt in de Lutherse Kerk een workshop plaats, gegeven door dirigent Žurauskaitė. “Het is meer dan alleen maar mooie muziek. De achtergrond en de muziekcultuur van de Baltische Staten maakt het bijzonder om deze muziek ook in ons land te vertolken. Door de jaren heen heeft het de inwoners van deze landen veel steun en doorzettingsvermogen gegeven in hun vaak roerige geschiedenis. Maar ook in de huidige situatie, met toenemende spanning, heeft het een belangrijke functie, die je terug hoort in de teksten en melodieën.” Tijdens de workshop wordt hier bij stilgestaan.

De workshop begint zaterdagmiddag om 15.00 uur. Het concert start om 16.30 uur. Meer informatie over het concert, en tickets, vind je op deze website.