Badgasten komen toch opdagen voor ‘zwemfeest’ onder zuidelijke ringweg

Eén van de zwemmers die wel een duik wilde wagen in de waterkelder - Foto via Aanpak Ring-Zuid

Hoewel de boodschap van Aanpak Ring-Zuid over een uurtje zwemmen in de waterkelder onder de nieuwe zuidelijke ringweg overduidelijk een 1 aprilgrap was, kwamen er toch een handjevol brave borsten in badkleding af op de oproep.

Aanpak Ring-Zuid kwam een paar dagen terug met de uitnodiging naar Groningers om, op Tweede Paasdag (1 april dus) te komen zwemmen in de waterkelder onder de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg.

“Lekker een uurtje zwemmen in de waterkelder onder de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg in Groningen?”, schrijft Aanpak Ring-Zuid maandagmiddag. “Deze stoere mannen waren er helemaal klaar voor! Net als een handjevol andere enthousiastelingen.”

Helaas voor de badgasten, die door Aanpak Ring-Zuid waren gemaand om in badkleding naar de ingang van de bouwplaats bij de H.L. Wicherstraat te komen, was er geen echt zwemfestijn. Maar de diehards kwamen niet helemaal van een koude kermis thuis: Aanpak Ring-Zuid had een ‘goodiebag’ klaarliggen voor de mensen die toch op de stunt afkwamen. “Ondanks de teleurstelling, vatte iedereen het sportief op”, besloot Aanpak Ring-Zuid.