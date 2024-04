Baden Papiermolen lopen vol: “Dit werkt eigenlijk beter dan moderne systemen”

Nog een paar weken, dan kunnen zwemliefhebbers hun hart weer ophalen aan het openluchtzwembad De Papiermolen. Voor dat de eerste baantjes getrokken kunnen worden moet er nog wel wat gebeuren. De baden zijn momenteel nog zo goed als leeg. Het water stroomt de komende week langzaam de baden in.

En wat veel mensen misschien niet weten, is dat dat gebeurt via een monumentaal filtersysteem, dat al in de jaren ’60 van de vorige eeuw werd aangelegd. “Je kan het vergelijken met een CV-systeem,” vertelt Harry Huininga van het zwembad. “Via deze bakken loopt het water door zand heen, daar blijft dan het afval in hangen, en zo stroomt het water weer naar het bad. In totaal gaat het om zon 4.5 miljoen liter water. De komende zes tot zeven dagen stroomt er 24 uur per dag water deze bakken in, tot de baden vol zijn.”

Het filtersysteem is een uniek systeem in Nederland. “Dit is allemaal open, maar bij moderne zwembaden zie je het water helemaal niet door de filters stromen. Daar is alles afgesloten. Eigenlijk mag dit ook niet meer in Nederland, het is verboden. Maar omdat het een monumentale status heeft, hebben wij een ontheffing,” vervolgt Huininga. Dat het verboden is zegt volgens Huininga niets over de kwaliteit van het filteren, integendeel: “Eigenlijk werkt dit misschien wel beter dan een modern systeem”

Zwembad De Papiermolen opent de deuren op 4 mei, en gaat door tot 15 september 2024, twee weken later dan voorheen gewoon was.