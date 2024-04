Babybeurs ‘Huisje Boompje Baby’ van start in Martiniplaza

Vandaag opende de Martiniplaza haar deuren voor de Babybeurs. (Aanstaande) ouders kunnen zich hier vergapen aan al het moois dat een kind hen kan brengen.

De hele Martiniplaza staat in het teken van de babybeurs. Naast de tientallen kraampjes met babykleding, is ook het Martini ziekenhuis aanwezig. Het ziekenhuis geeft demonstraties over de keizersnede. Er worden ook lezingen over het ouderschap en opvoeding gegeven. Zelfs aan de mannen is gedacht: Er is een heuse ‘Dad lounge’ inclusief voetbaltafel en spelcomputer.

OOGTV nam een kijkje op de beurs en maakte een sfeerreportage.

De beurs is te bezoeken tot en met aankomende zondag.