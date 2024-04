Auto door brand verwoest in Helpman

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Aan de Sweelincklaan in de wijk Helpman is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto door brand verwoest. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 02.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Toen de brandweerlieden arriveerden was de brand al uitslaan”, beschrijft Wind de situatie. “Men heeft de brand bedwongen door met blusschuim en met één straal hogedruk te werken. Desalniettemin kon men niet voorkomen dat het voertuig volledig verwoest werd.”

Volgens de fotograaf stond de auto geparkeerd in de straat. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere geparkeerde auto’s in de straat. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De politie doet hier onderzoek naar.