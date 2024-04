Audities voor Zummerbuhne: “Amateurorkest krijgt een plekje in het decor”

Foto: Paul Blom

Na ‘Ripperda’ en Hollands Hoop’ gaat Zummerbuhne dit jaar opnieuw een grote voorstelling op de planken brengen: ‘De Grote Vloed’. Zaterdag vonden de audities voor het amateurorkest in Stad plaats.

Bij de voorstelling gaat er gewerkt worden met een professioneel orkest dat aangevuld wordt met een amateurorkest. “Het professionele orkest bestaat uit 26 leden”, laat de organisatie weten. “Om hen te versterken maken we gebruik van een amateurorkest. Dit orkest zal ook een grotere rol krijgen. Bij Ripperda waren de musici bijvoorbeeld onzichtbaar voor het publiek. Maar bij de voorstelling die we dit jaar gaan spelen krijgen ze een plekje in het decor. Ze zijn dus de hele tijd zichtbaar.”

Koor en orkest

Zaterdag vonden in de stad de audities plaats waarbij blaas- en strijkmuziekmuzikanten konden laten zien wat ze in huis hadden. De artistieke leiding van de voorstelling maakt uiteindelijk een selectie welke muzikanten in het orkest een plekje krijgen. Het is niet de eerste auditie die plaatsvindt. Er gaat namelijk ook gewerkt worden met een groot koor waarvan de audities in februari en maart al plaatsvonden. Samen met de beide orkesten gaat er tijdens de voorstelling polyfone koormuziek gezongen worden met ritmes en klanken uit de 21ste eeuw. De muziek is geschreven door componist Reinout Douma.

De Grote Vloed

De voorstelling De Grote Vloed vindt plaats van 14 augustus tot en met 8 september in Oosterwijtwerd in de gemeente Eemsdelta. “Het is een spannende muziektheatervoorstelling die gaat over de kracht van water, liefde en opstand. Het speelt zich af in het jaar 1509. In het gebied waar nu de Dollard ligt, bevonden zich toen ruim twintig dorpen. In een klooster in één van die dorpjes woont de 17-jarige Aisa. Ze is daar weggestopt en lijdt aan onrecht dat door haar vader is aangericht. Ze wordt geplaagd door visioenen over een verwoestende vloedgolf. Ze wil die visioenen in de openbaarheid brengen en de mensen bewegen om in opstand te komen. Maar dat betekent de strijd aangaan met haar eigen vader. Gaat dat haar lukken?”

Meer informatie over de voorstelling vind je op deze pagina.