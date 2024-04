Andreas Blühm stopt per 1 november bij Groninger Museum (update)

Andreas Blühm stopt per 1 november als directeur van het Groninger Museum. Dat is deze donderdag bekendgemaakt tijdens een personeelsvergadering.

“Na 36 jaar werk bij vijf musea in twee landen, waarvan 19 jaar als directeur, is het moment gekomen om afscheid te nemen,” aldus Blühm. “Het museum heeft een onmisbare positie in het culturele leven van Noord-Nederland, maar het is nu aan de tijd om het stuur over te dragen aan een nieuwe leiding, een nieuwe generatie.”

De 65-jarige Blühm is sinds 2012 directeur van het Groninger Museum. Hij werd geboren in Berlijn, maar groeide op in Bremen. Hij studeerde kunstgeschiedenis en werkte van 1993 tot 2005 bij het Van Gogh Museum in Amsterdam. In 2012 volgde hij Kees van Twist op als directeur van her Groninger Museum.

Blühm is verantwoordelijk voor een groot aantal spraakmakende tentoonstellingen in Groningen, waaronder die van Andres Serrano, Ilja Repin, maar ook van topmuzikanten als David Bowie en the Rolling Stones. Die trokken honderdduizenden bezoekers.

Jacques Wallage, voorzitter van de raad van toezicht: “We zijn Andreas Blühm grote dank verschuldigd voor zijn visie en inzet, die nieuwe kwaliteit aan het Groninger Museum heeft toegevoegd. Zijn brede belangstelling, zijn internationale oriëntatie en zijn trouw aan stad en ommeland maken dat wij met grote waardering en trots terugzien op zijn periode als directeur van het Groninger Museum. We zullen eind november op een passende wijze afscheid van hem nemen.”

De taak van de werving en selectie voor een nieuwe algemeen directeur ligt nu bij de raad van toezicht.