Foto: 112 Groningen

In de Nieuwe Sint Jansstraat heeft een klein cordon politie vrijdagavond enige tijd onderzoek gedaan, getooid in kogelwerende vesten.

Onder verbale belaging van een bewoner in de straat stonden meerdere politie-eenheden enige tijd bij een woning. Op de stoep werd enige tijd onderzoek gedaan naar een voorwerp, wat in beslag werd genomen. Ook gingen agenten naar binnen in één van de woningen.

Wat er precies is gebeurt, is niet bekend.