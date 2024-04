Afvalbrengstation De Hoogte moet circulariteitshub met kringloopwinkel worden: “Het is wel heel duur”

Foto: Kevin van der Laan

Geen traditioneel afvalbrengstation maar een circulariteitshub. Dat wil de gemeente gaan realiseren aan de Van der Hoopstraat in de wijk De Hoogte. De hub is een belangrijke stap in de gemeentelijke ambitie om afvalvrij te zijn in 2030.

Onlangs maakte de gemeente bekend dat er een derde afvalbrengstation gaat komen. Maar omdat de gemeente graag in 2030 afvalvrij wil zijn vindt de wethouder dat dit niet een traditioneel afvalbrengstation kan zijn. De gemeente wil een station dat een bijdrage levert aan de circulaire doelstellingen. Daarbij gaat er niet ingezet worden op het verwerken van afval maar juist op het recyclen van materialen. Op het terrein komt dan ook een kringloopwinkel waar producten, die gerepareerd kunnen worden, in de verkoop kunnen. Het doel is om op het terrein te gaan samenwerken met het bedrijfsleven en het onderwijs, zodat jongeren er ervaring op kunnen doen en stage kunnen lopen in de kringloopwinkel.

Fettie Mollema (PvdA): “Leidt het in dit deel van de stad straks niet tot files?”

Fettie Mollema van de PvdA is blij met de plannen: “Mijn partij vindt het belangrijk dat we niet alleen inzetten op de verwerking van afval maar ook op recycling. Deze hub komt dichtbij de stad zodat mensen uit de noordelijke wijken er ook goed en makkelijk terecht kunnen. Wel zijn er bij mijn fractie wat zorgen. Zo is het terrein waar we het over hebben niet heel groot. Daarnaast maken we ons zorgen over de verkeersstromen. Als er veel mensen naar deze hub gaan, leidt dit dan niet tot files? En hebben ambulances van de naastgelegen ambulancepost hier geen hinder van?” Volgens wethouder De Wrede (Partij voor de Dieren) is hier door een verkeerskundige naar gekeken en worden er op dit vlak geen problemen verwacht.

Rik Heiner (VVD): “Een bedrag van 14,5 miljoen euro is wel heel veel geld”

De VVD is op haar beurt kritisch. Rik Heiner: “Tijdens de behandeling van de begroting hebben we een amendement ingediend waarbij we gevraagd hebben om de openingstijden van de al bestaande afvalstations te verruimen. Zodat mensen er ook in de avonduren naar toe kunnen. Dat bleek toen niet mogelijk te zijn omdat er een tekort aan personeel was. Nu is het ineens wel mogelijk om een derde station te openen. Zijn er voldoende mensen? Daarnaast vinden wij de realisatie van dit project wel heel duur: 14,5 miljoen euro. Dat is een hele hap geld. Zijn andere alternatieven wel onderzocht? Is er bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheid om afval bij de mensen thuis op te halen zodat we de mensen uit de noordelijke wijken goed kunnen bedienen? Kunnen we op de huidige stations bakfietsen neerzetten zodat mensen uit de stad er makkelijker terecht kunnen? Daarnaast zien wij de koppeling met de kringloopwinkel niet zitten. Wij vinden dat zoiets niet aan de gemeente is. Er zijn al voldoende kringloopwinkels. Dit kunnen we prima aan de markt overlaten.”

Etkin Armut (CDA): “Waarom zijn alternatieven niet onderzocht?”

Het CDA sluit zich daar grotendeels bij aan. Etkin Armut: “We delen de ambitie om in 2030 afvalvrij te zijn maar bij dit plan hebben we wel onze vraagtekens. De realisatie van deze hub kost veel geld. Waarom is het idee van langere openingstijden niet onderzocht? Is er überhaupt gekeken naar alternatieven? En is er gekeken naar de mogelijkheid om de huidige afvalbrengstations om te toveren tot een circulariteitshub?”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): We hebben extra capaciteit nodig”

Wethouder Kirsten de Wrede geeft aan dat ook op de andere twee afvalbrengstations in de gemeente inbrengstraten gerealiseerd gaan worden zodat afval niet direct op de grote berg belandt maar er gekeken gaat worden wat nog bruikbaar is. “We hebben deze nieuwe locatie ook nodig. De bezoekersaantallen zijn meer dan verdubbeld na de opening van het tweede station. In de toekomst zal de stad blijven groeien, dus extra capaciteit hebben we nodig. Het verruimen van de openingstijden lost de problemen niet op. Daarnaast willen we niet op dezelfde voet verder. We willen afvalvrij zijn in 2030. We willen een gemeente zijn die haar grondstoffen hergebruikt in plaats van een gemeente die af wil van haar afval. We hebben voor De Hoogte gekozen omdat er in omliggende wijken veel bijplaatsingen zijn.”

Justin Uitendaal (Student & Stad): “De afstand om afval weg te brengen wordt kleiner”

Justin Uitendaal is woordvoerder van Student & Stad: “Mijn fractie denkt dat de realisatie van deze hub in het noorden van de stad een mooie stap is. Aan deze kant van de stad ontbreekt zo’n locatie. Op deze manier wordt de afstand om afval weg te brengen kleiner.” Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden sluit zich daar bij aan: “We zien in de Korrewegwijk nog te vaak dat bewoners hun zolder of kelder opruimen en vervolgens alle spullen bij de glasbak neerzetten. Nu je afval wegbrengen wordt met deze locatie veel makkelijker.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “Koppeling met kringloopwinkel is heel goed”

De wethouder krijgt ook veel complimenten. Van de ChristenUnie bijvoorbeeld. Peter Rebergen: “Wij zijn heel blij met de inbrengstraat. Dat je eerst alles in gaat leveren wat direct kan worden hergebruikt, dat je gratis kwijt kunt. En daarna kom je bij het deel dat gewogen moet worden en waar je voor moet betalen. De koppeling met een kringloopwinkel is wat ons betreft heel goed.” Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren: “Het mooie is dat er binnen deze hub veel functies gecombineerd gaan worden. Wel maken wij ons zorgen over de kostenstijging: het zal leiden tot een stijging van de afvalstoffenheffing met ruim 21 euro. Wanneer we afvalvrij zijn kan dit echter weer verlaagd worden met 6 euro. Daarnaast willen we de wethouder meegeven dat wanneer er aan de Van der Hoopstraat gebouwd gaat worden, dat de bomen op dit terrein zoveel mogelijk beschermd moeten worden.”

Tim van de Vendel (GroenLinks): “We zetten met deze hub een grote stap”

Tim van de Vendel van GroenLinks: “Ik sluit me aan bij alle lovende woorden die al gezegd zijn. Met de inbrengstraten zorgen we ervoor dat grondstoffen een tweede leven kunnen krijgen. Met deze hub, in combinatie met een circulariteitscampus slaan we een belangrijke slag en zetten we een grote stap in een afvalvrij 2030.” Kelly Blauw van de PVV: “Wij denken dat deze locatie erg geschikt is om dit te realiseren. Wel vragen wij ons af of dit niet beter commercieel uitbesteed kan worden, dat we het aan de markt overlaten?”

Wethouder Kirsten de Wrede: “Op den duur leidt deze hub tot minder afval”

Wethouder De Wrede is in haar nopjes met de positieve geluiden. Geluiden die zij zelf ook hoort: “Er is veel enthousiasme. Bij bewoners maar ook bij opbouwwerkers in de wijken. Wij denken ook dat deze hub kan dienen als ontmoetingsplek, dat het een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de interactie in de buurt.” Dat het project veel geld kost dat realiseert de wethouder zich: “Het gaat wel om een bruto-berekening waarbij we niet moeten vergeten dat deze hub op den duur leidt tot minder afval waardoor de prijs van de afvalstoffenheffing in de toekomst weer omlaag kan.” Andrea Poelstra van D66: “We weten allemaal dat wanneer de prijs omhoog gaat, dat deze daarna niet meer omlaag zal gaan.”

De Wrede geeft verder aan dat het de bedoeling is dat de bomen op het terrein bij de bouw zoveel mogelijk gespaard zullen worden.